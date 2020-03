Exclusief voor abonnees Klasgenootjes trakteren kan niet, dan maar de politie 31 maart 2020

In haar mooiste jurkje én op hoge hakken heeft de kleine Amirah de Antwerpse politie getrakteerd voor haar vierde verjaardag. In niet-coronatijden zou ze haar klasgenootjes snoep toegestopt hebben, maar dat kan nu even niet. "We hebben ook lekkers geschonken aan een ziekenhuis en brengen woensdag (morgen, red.) snoep naar een rusthuis", zegt mama Karima Sabbahi. "Amirah geniet ervan." (JAA)

