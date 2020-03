Exclusief voor abonnees Klas en begeleider lopen over treinsporen 07 maart 2020

Infrabel is razend. De spoorwegbeheerder heeft gisteren beelden verspreid van scholieren die onder het goedkeurende oog van hun begeleider over de sporen lopen. De regionale televisiezender RTV spotte de spoorlopers woensdag op de lijn Mechelen-Sint-Niklaas ter hoogte van Leest (Mechelen). Het zou gaan om een groep van zo'n dertig leerlingen van een Nederlandse school in Leeuwarden. De jongeren en hun begeleiders waren naar verluidt op bezoek bij een boerderij en zouden over de sporen hebben gelopen om de dieren te bekijken. "We hebben een klacht ingediend tegen onbekenden", zegt Infrabel-woordvoerder Thomas Baeken." Op spoorlopen staan boetes van 80 tot 2.000 euro en zelfs celstraffen van acht dagen tot vijf jaar." Overigens gaat het wel de goede kant uit met spoorlopen. Het aantal geregistreerde gevallen daalde voor het tweede jaar op rij lichtjes, tot 705 in 2019. (WVK)

