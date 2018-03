Klanten smaken nieuwe dopjes waterflessen niet 02 maart 2018

Het regent klachten over de nieuwe waterflesjes van het huismerk van Delhaize en Colruyt, waar ze de draaidopjes vorig jaar vervingen door klikdopjes. Die blijken moeilijker te openen en zitten in de weg bij het drinken. Bij Delhaize, waar een honderdtal klachten binnenliep, bekijken ze of er verbeteringen mogelijk zijn en zelfs of de schroefdop niet moet terugkomen. Bij Colruyt gaat het om "aanzienlijk veel" klachten. De vervanging gebeurde omdat de klikdopjes aan het flesje blijven hangen terwijl je drinkt, zodat ze minder snel in de natuur of op straat terechtkomen. Volgens Delhaize wordt dankzij de klikdop bovendien 8 ton plastic per jaar bespaard. (FT/CMA)

