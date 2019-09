Exclusief voor abonnees Klanten gaan voor, personeel moet vrezen voor loon THOMAS COOK FAILLIET | ONDUIDELIJKHEID TROEF BIJ BELGISCHE TAK 24 september 2019

00u00 0 De Krant Thomas Cook België gaat in egelstelling. Klanten worden nog netjes van en naar de zon gebracht, maar boeken of annuleren is niet meer mogelijk. Zeshonderd personeelsleden weten pas na de middag of ze hun loon voor september morgen nog ontvangen.

'Alles wat je wil, kan. Met Neckermann.' Die reclameslogan blijft nog altijd gelden voor klanten van de touroperator die eigendom is van Thomas Cook België. Mocht het ook hier mislopen, dan staat het Garantiefonds Reizen klaar om mensen te vergoeden of te repatriëren. En daarmee is al het geruststellende nieuws verteld.

Voor de rest ziet het er niet geweldig uit voor Thomas Cook België. Het bedrijf is erg verweven met de Britse poot, waardoor de Belgische rekening die gebruikt wordt om de lonen te betalen intussen bevroren is. De personeelsdienst kan zelfs niet meer zien of er genoeg cash op staat voor de salarissen van september. Normaal gezien moesten die vandaag vertrekken bij het bedrijf, om ten laatste morgen op de rekening te verschijnen bij de werknemers.

"Dat deed de sfeer omslaan bij het personeel", getuigde vakbondsvrouw Els De Coster na de tweede ondernemingsraad van gisteren. De dag was nochtans begonnen met de hoopgevende boodschap dat het licht nog steeds blijft branden in België.

Uren of maanden

De directie gaat diep voor Thomas Cook België. De grote baas vroeg "maandagnacht, dinsdagochtend en dinsdagvoormiddag" respijt om nog een reddingsplan uit te dokteren, bijvoorbeeld met behulp van een investeerder of door de banden met Thoms Cook Duitsland aan te halen. "Elke piste zal ik proberen, zelfs al heeft ze maar een slaagkans van 1 à 2%", zei CEO Jan Dekeyser.

Deze namiddag zal, op alweer een nieuwe ondernemingsraad, alvast blijken of de lonen nog op tijd komen. Of Thomas Cook er nog bovenop komt, da's een ander paar mouwen. "Als er snel volledige duidelijkheid komt, kan dat eigenlijk alleen maar slecht nieuws betekenen", vreest De Coster. Zij zat ook op de eerste rij bij het faillissement van de Gentse vermogensbeheerder Optima Bank. "Mocht het zover komen, dan is het een kwestie van uren voor er een curator het kantoor binnenstapt en mensen vraagt hun bureau te verlaten. We bereiden hen erop voor dat ze niet veel tijd zullen hebben om te vertrekken." Als het toch nog goedkomt, is Thomas Cook België vertrokken voor een onderhandelingsproces van enkele weken of maanden. Het personeel is bereid geduld te tonen en door te werken, áls er tenminste nog lonen betaald worden. "Anders kunnen we ook wachten, maar dan wel thuis."

De een zijn brood...

Intussen stijgt ook de spanning bij 'hofleverancier' Brussels Airlines. Die kocht in 2017 de vliegmaatschappij van de (Belgische) touroperator over en staat sindsdien in voor het vervoer van negen op de tien Thomas Cook-klanten. Brussels Airlines geeft geen precieze cijfers vrij, maar het gaat waarschijnlijk over meer dan een half miljoen passagiers. Vorig jaar vervoerde de maatschappij alles samen 9,1 miljoen mensen naar 54 landen. Gisteravond laat kondigde Brussels Airlines aan dat vier vluchten van vandaag - van en naar Enfidha en Djerba - geschrapt worden, als gevolg van "het feit dat Thomas Cook België zijn achterstallige betalingen van de laatste weken niet kon nakomen". De luchtvaartmaatschappij voegde er nog aan toe haar vluchtplan "voor de komende weken en maanden" te bekijken en zo snel mogelijk te communiceren over eventuele wijzigingen.

Maar er zijn ook winnaars: de concurrentie. Meerdere Europese toerisme- en luchtvaartbedrijven zagen hun beurskoers gisteren opveren. Financiële markten rekenen op hogere inkomsten bij de overblijvers, die daarvoor eigenlijk weinig moeite moeten doen. Het faillissement van een partij neemt (over)capaciteit weg en dat is goed om de eigen zitjes vlotter gevuld te krijgen. De een zijn dood is de ander zijn brood.