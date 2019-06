Exclusief voor abonnees Klant vindt lijk op parking van Lidl in Hasselt 04 juni 2019

Een klant heeft gistermiddag een lijk gevonden op de parking van de Lidl in Hasselt. Het slachtoffer lag in het struikgewas. De klant die de lugubere ontdekking deed, spurtte meteen naar de kassierster van de supermarkt. Die sloeg alarm bij de hulpdiensten. Maar de MUG-artsen konden enkel nog het overlijden van de man vaststellen. Het ging om een Hasselaar. Een autopsie moet duidelijkheid scheppen over de omstandigheden van het overlijden. (RTZ)