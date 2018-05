Klant steelt Rospot Kom op tegen Kanker 14 mei 2018

00u00 0

"Wie doet nu zoiets?", vraagt Kathy Broos van de Proxy Delhaize in Blankenberge zich af. Vrijdag ging een klant aan de haal met een Rospot van Kom op tegen Kanker, een nationale inzamelactie voor kleingeld ter ondersteuning van kankerpatiënten en ten voordele van kankeronderzoek. "Heel wat Blankenbergenaars toonden hun goede hart en het potje was al voor drie vierde gevuld, maar een gewetenloze klant vond het nodig om die te stelen. Dit is enorm laag-bij-de-gronds", getuigt de zaakvoerster. Ze plaatste inmiddels een nieuwe Rospot aan de kassa, in de hoop dat die wel blijft staan. "Misschien zamelen we alsnog een mooie som in voor het goede doel." (MMB/BBO)