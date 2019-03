Klant steekt escort neer na de seks 11 maart 2019

Een 30-jarige escortgirl is afgelopen weekend neergestoken in een woning in Sint-Katelijne-Waver. De vrouw had daar vrijdagavond een afspraak met Jelle V.B. (29), een verkoper van pc-materiaal en elektronische sigaretten. Volgens het Antwerpse parket hadden ze eerst seks, waarna de twintiger een mes bovenhaalde en haar in de schouder stak. Terwijl de prostituee probeerde te vluchten, werd ze nog meermaals geraakt en liep ze verwondingen op in het gezicht, aan het achterhoofd en de rug. Uiteindelijk kon ze toch ontkomen, waarna ze ineenzakte op straat. Een voorbijgangster bracht haar naar het Stuivenbergziekenhuis in Antwerpen. "De patiënte is stabiel, maar heeft wel een klaplong opgelopen", klinkt het. Jelle V.B.

