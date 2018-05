Klant redt leven van cafébazen 15 mei 2018

De uitbaters van een café in het West-Vlaamse Harelbeke mogen één van hun klanten trakteren, want ze hebben hun leven aan hem te danken. Marianne Weydts (52) en Kurt Messiaen (49) van café St-Hubert waren bewusteloos geraakt in hun kelder, die gevuld was met CO2. "Door een probleem met de koppeling aan een biervat", zegt Kurt. "Alle zuurstof was weg. Marianne kwam kijken omdat ik zo lang wegbleef, maar ze verloor ook het bewustzijn." Gelukkig hoorde klant Bart Vanhove Mariannes geroep. Toen hij de twee zag liggen, belde hij meteen de hulpdiensten. "Net op tijd: een paar minuten later zou een hartstilstand ons fataal geworden zijn", aldus nog Kurt. De twee werden naar het ziekenhuis gebracht, maar hopen snel naar huis te mogen. (VHS)

