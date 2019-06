Exclusief voor abonnees Klachten over uitzendbureaus meer dan verdubbeld in tien jaar 18 juni 2019

00u00 0

Het aantal klachten over uitzendbureaus is in tien jaar tijd met 142 procent gestegen. Vorig jaar kreeg de christelijke vakbond ACV 1.926 klachten binnen, tegenover 796 in 2009. Veruit de meeste geschillen gaan over het niet correct uitbetalen van het loon. Discussies over gepresteerde uren, het uitbetalen van premies, maar ook geschillen over maaltijd- of ecocheques, verplaatsingsvergoedingen en het uitbetalen van wettelijke feestdagen zijn goed voor driekwart van alle klachten. Het grootste aantal klachten kreeg ACV over Accent, gevolgd door Randstad, Start People en Synergie. "Maar je moet dat natuurlijk bekijken op basis van hun marktaandeel."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis