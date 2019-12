Exclusief voor abonnees Klacht tegen Trump voor machtsmisbruik en obstructie 11 december 2019

De Democraten hebben zware beschuldigingen weerhouden in de afzettingsprocedure die tegen de Amerikaanse president Donald Trump loopt: machtsmisbruik en belemmering van het Congres. Indien het Huis van Afgevaardigden hiermee later deze week akkoord gaat, wordt Trump officieel in staat van beschuldiging gesteld.

