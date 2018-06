Klacht tegen trucker die ambulance parkeert "Ik wou gewoon helpen" 20 juni 2018

Antwerpse ambulanciers hebben een klacht ingediend tegen een ongeduldige trucker die zelf een ziekenwagen aan de kant zette. De ambulance stond voor een dringende tussenkomst in het midden van de Augustijnenstraat geparkeerd, tot trucker Frederik Penneman ingreep. Hij was met zijn vrachtwagen vol zuivel de eenrichtingsstraat ingedraaid om een straat verder te leveren. Na een tiental minuten stilstaan, besloot hij zelf de ziekenwagen uit de weg te zetten. "Achter mij begonnen steeds meer auto's te claxonneren. Ik heb die ziekenwagen netjes op twee vrije parkeerplaatsen gezet, zodat de straat weer vrij was en het verkeer door kon. Ik wilde die ambulanciers alleen maar helpen."

