Klacht tegen licenties Anderlecht en KVO ongegrond verklaard 29 juni 2019

Het plan was ambitieus. Enkele voetbalfans daagden de KBVB en Pro League voor de rechtbank met als doel de licenties van Anderlecht en KVO in te trekken. Hun argument was dat Marc Coucke via vermeende verborgen overeenkomsten nog steeds invloed zou hebben op de kustploeg. De rechtbank van eerste aanleg te Brussel heeft de vordering evenwel afgewezen. (VDVJ)