Klacht tegen bouwbedrijf voor discriminatie 27 januari 2018

00u00 0

Bart Castelein uit Diksmuide heeft bij Unia, de openbare instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert, een klacht ingediend tegen een Diksmuids bouwbedrijf. Hij spreekt van discriminatie. "De partner van mijn nichtje is van Oeganda en werd na een spontane sollicitatie afgewimpeld. Ik nam de proef op de som en solliciteerde zelf ook en mocht op gesprek. Discriminatie noem ik dat en daarom diende ik klacht in bij Unia." Bram Sebrechts van Unia bevestigt dat hij de klacht heeft ontvangen. "Ik kan over de inhoud van een specifiek dossier niet spreken. Als twee sollicitanten met hetzelfde profiel alleen geweigerd worden door een andere huidskleur is er sprake van discriminatie. In 2016 hadden we 169 dossiers van discriminatie op de werkvloer. Of dat in dit geval ook zo is, moet verder onderzoek uitwijzen." (GUS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN