Klacht bij overheid via Facebook bestaat officieel niet 04 juni 2018

Een vraag, opmerking of klacht over een dienst van de Vlaamse overheid die binnenkomt via Facebook of Twitter, telt officieel niet mee. De diensten antwoorden er vaak wel op, maar enkel de klachten via telefoon, brief, mail en webformulieren worden geregistreerd. En dat is niet meer van deze tijd, zegt CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer. "Een reiziger kan op Twitter aanklagen dat z'n tram niet komt opdagen en De Lijn zal wel reageren, maar zelfs als je tien keer hetzelfde probleem hebt gemeld, is er officieel geen melding." Hij roept de overheid op om ook meldingen via sociale media "ernstig te nemen en op te nemen in haar rapportage".

