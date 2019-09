Exclusief voor abonnees Klaasje, Hanne en Marthe worden pony's in nieuwe kinderserie 19 september 2019

Met hun nieuwste reeks 'K3 Dromen' mikken Klaasje, Hanne en Marthe op de allerkleinste K3-fans. In de serie, die nu al te zien is op het online platform VTM GO, krijgen de meisjes een alter ego als pony: respectievelijk een alpaca, een eenhoorn en een pegasus. Die hebben, net zoals K3, elk een andere haarkleur. De diertjes wonen in een fantasiewereld en beleven daar een heleboel avonturen. Elke aflevering bestaat uit een kort verhaaltje, dat gaat over emoties, misverstanden of vriendschap.

