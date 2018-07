Klaagmuur brokkelt af: steen van 100 kilo losgekomen 24 juli 2018

00u00 0

In Jeruzalem is een steen van 100 kilo uit de Klaagmuur gevallen. Het gevaarte kwam neer op een gebedsruimte en landde pal naast een 79-jarige vrouw. Er vielen geen gewonden. Een deel van de Klaagmuur werd meteen afgesloten voor het publiek, zo kondigde de burgemeester aan. "Vooraleer de site opnieuw wordt geopend, zal de Autoriteit voor Antiquiteiten onderzoeken of er nog gevaar bestaat", klonk het op het stadhuis. Mogelijk is de steen losgekomen door erosie, aldus een overheidsinstantie die instaat voor het onderhoud van de Klaagmuur.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN