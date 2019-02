Kittel past voor Milaan-Sanremo 20 februari 2019

Marcel Kittel slaat Milaan-Sanremo dit jaar over. Dat vertelde de dertigjarige Duitse spurter van Katusha-Alpecin na afloop van de Clasica Almeria aan cyclingpro.net. Kittel debuteerde vorig jaar in de Primavera, maar dat was geen succes: hij liep als 155ste binnen, op ruim een kwartier van winnaar Nibali. Bij zijn vorige teams kwam hij nooit in aanmerking voor selectie. Kittel won dit seizoen al de Trofeo Palma en werd tweede in Almeria. Zondag start hij in de UAE Tour (24/2-2/3). Na Tirreno-Adriatico (13-19/3) zien we hem wél aan het werk in de Men Classic Brugge-De Panne (27/3) en de Scheldeprijs (10/4). (JDK)

