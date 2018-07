KitKat verliest 16 jaar lange koekjesoorlog van Leo 27 juli 2018

Wie denkt aan een koekje met vier gelijke reepjes chocolade, heeft automatisch een Leo in gedachten en niet een KitKat, de chocoladereep van Nestlé. De multinational pleit er in Europa nochtans al meer dan zestien jaar voor om het alleenrecht te verwerven op een chocoladewafel in dat typische formaat. Maar KitKat vangt nu bot: het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat het koekje niet uniek genoeg is om beschermd te worden. "Als in bepaalde Europese landen de vorm van het koekje voor een andere koek aanzien wordt - en dat is zo in ons land, maar bijvoorbeeld ook in Noorwegen, Griekenland en Portugal - dan kan het niet in de markt gezet worden als uniemerk", klonk het. Ondanks die uitspraak zal Nestlé de strijd niet opgeven, liet het bedrijf al weten. (FT)

