Kirsten Wild pakt goud 04 augustus 2018

00u00 0

Kirsten Wild (35) deed het opnieuw. Net als eerder dit jaar in het Nederlandse Valkenburg. Voor eigen volk haalde ze toen niet minder dan drie wereldtitels: scratch, puntenkoers en omnium. Op het EK in Glasgow veroverde ze in de scratch de eerste gouden medaille die in de Sir Chris Hoy Velodrome te pakken viel. Deze namiddag kan Wild haar tweede Europese sterrentrui pakken. Ook in de puntenkoers mag ze in de regenboogtrui een gooi doen naar Europees goud. Lotte Kopecky kan in de puntenrit proberen beter te doen dan Jolien D'hoore in de scratch.