Kirsten Janssens verliest ongeboren dochtertje 01 juni 2018

Kirsten Janssens (35) uit 'The Sky is the Limit' is van de hemel in de hel beland. Vorige maand deelde ze nog het heuglijke nieuws dat ze zwanger was van haar ex-verloofde Koen Ambroos, vandaag laat ze weten dat haar dochtertje niet levensvatbaar is. "Hier lig je dan in mijn buikje, al enkele tijd levensloos, lieve Annah. Niemand wist dat je een hartafwijking had", schrijft Janssens op Facebook.

HLN