Kirsten Janssens is opnieuw zwanger 01 september 2018

Kirsten Janssens (36), bekend uit 'The Sky is the Limit', is opnieuw zwanger. Dat heeft de Limburgse aangekondigd op Facebook. De vader is haar man Koen Ambroos, met wie ze eerder dit jaar een kindje verloor. Kirsten heeft al twee kinderen uit een vroegere relatie en had ook drie miskramen toen ze samen was met Jan Kriekels, de zakenman met wie ze te zien was in het tv-programma. Wanneer Kirsten en Koen hun kindje mogen verwelkomen, is niet bekend. (DBJ)

