Kirsten Jacobs (40), leerkracht Nederlands en Latijn in GO!-Atheneum De Ring in Leuven: "Pas als leerlingen zich goed voelen, leren ze goed" 20 juni 2019

"Of ik veel moeite heb om mijn klas stil te krijgen? Het eerste jaar was dat misschien zo, maar de zeventien die erop volgden, was dat geen probleem, hoor", zegt Jacobs. "Al zeg ik wel altijd tegen de stagiairs dat lesgeven nog het minste is van wat we doen op school. Natuurlijk zorgen we dat onze lessen in orde zijn, maar daarbuiten komt er zoveel op ons af. Het is elk jaar een gevecht om alles gedaan te krijgen. Dan ben je blij dat het einde van het schooljaar in zicht komt."

