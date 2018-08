Kirk Douglas en achterkleindochter Lua Izzy EEN EEUW VERSCHIL 31 augustus 2018

00u00 0

Er zijn weinig mensen die hun achterkleinkinderen nog kunnen leren kennen, maar Kirk Douglas is er één van. De filmster, vooral bekend van zijn rol in 'Spartacus' uit 1960, is intussen al 101 jaar oud. Hij voelt zich echter nog steeds fit genoeg om te spelen met kleine Lua Izzy, die 8 maanden oud is. Het meisje is de dochter van Cameron Douglas, de zoon van Michael Douglas en dus de kleinzoon van Kirk. Het was ook hij die dit zwart-witte kiekje op Instagram postte en er de woorden 'love' bijschreef. Kirk lacht liefdevol vanuit z'n stoel naar z'n achterkleindochter, die op haar beurt opkijkt naar overgrootvader. De twee hebben overigens meer dan genen met elkaar gemeen. Kirks echte naam luidt Issur Danielovitch, afgekort 'Izzy'. Lua Izzy werd naar hem vernoemd.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN