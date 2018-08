Kippenvleugels Carrefour uit de rekken 09 augustus 2018

Pluimveeslachterij Lammens neemt een lot kippenvleugels uit de rekken die verkocht worden onder het huismerk van Carrefour. Uit een controle van de supermarktketen is gebleken dat er mogelijk salmonella in zit. Het gaat om de 'MB kippenvleugels Kurkuma +/- 550 G' van het merk Carrefour, met lotnummer 6795 en houdbaarheidsdatum 09/08/2018. Ze worden verkocht in de zelfbedieningstogen van de beenhouwerij-afdeling. Carrefour vraagt de kip terug te brengen naar het verkooppunt, waar ze terugbetaald wordt.