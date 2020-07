Exclusief voor abonnees Kippenvel van begin tot eind 03 juli 2020

Alsof Natalia en Jef Neve exclusief voor jou optreden. Dat gevoel houden we over aan dit concert. In het begin was het wennen, dat wel. De setting was heel warm, alsof je in een café plaatsnam. Dat er niemand naast of voor je staat, is ook eerst wat vreemd. Maar al vanaf liedje twee was dat gevoel helemaal weg. Natalia die haar keel openzette tijdens 'Smoking Gun', begeleid op de meesterlijke pianotonen van Jef Neve, en dát in een bijna leeg pop-uptheater: kippenvel. We werden als het ware op het podium gezogen. Wat er rond of voor ons gebeurde, werd bijzaak. Een huiskamerconcert enkel en alleen voor ons. Natalia die ter plekke een ingeving kreeg om door de zaal te wandelen alsof het de hare is, versterkte dat gevoel alleen maar. Een fiere, kersverse mama die het podium inpakte met haar goede vriend en Kempische streekgenoot. "Ik heb 3,5 maand thuis niet kunnen zingen", zei Natalia, die op 21 maart beviel van Bobbi-Loua. "Zodra ik mijn strot open zette, begon ons dochtertje te wenen. Ze is erbij vandaag, in de loge. Gelukkig is het een braveke. Ik mag dat misschien niet zeggen, maar alles lijkt vanzelf te gaan", vertelde ze openlijk. Al had ze zenuwen om na maanden weer te zingen, zei ze. Nergens voor nodig. Als er één Vlaamse is die het mag opnemen tegen wereldster Lady Gaga, is het Natalia wel. 'Shallow' uit de film 'A Star Is Born' op het einde was daar hét bewijs voor. Wie begint met kippenvel, eindigt zo. Bravo.

