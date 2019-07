Exclusief voor abonnees Kipling haalt nagemaakte tassen uit Kruidvat-rekken 01 juli 2019

Handtassenmerk Kipling gaat de strijd aan met Kruidvat. Reden: de winkelketen verkoopt twee tassen die erg lijken op Kipling-modellen. Kipling heeft van de Brusselse ondernemingsrechtbank het recht gekregen om in de winkels te gaan controleren, schrijft de krant 'L'Echo'. In de Kruidvat-filialen mag het tassenmerk elementen en documenten in beslag laten nemen die de vermoedelijke namaak bewijzen en de oorsprong ervan aantonen. In afwachting daarvan heeft de rechter ook beslist Kruidvat een boete van 1.000 euro op te leggen per verkocht exemplaar.

