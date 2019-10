Exclusief voor abonnees Kipchoge met 41 hazen op jacht naar record 12 oktober 2019

00u00 0

Grote dag vandaag voor Eliud Kipchoge, wereldrecordhouder op de marathon. De Keniaan wil in Wenen als eerste mens ooit het loopnummer afwerken in minder dan twee uur tijd. Daarvoor krijgt Kipchoge de steun van liefst 41 hazen. "Ik voel me goed, ben tevreden met het parcours en kijk enorm uit naar zaterdag", vertelde de marathonloper gisteren op een persconferentie. De 34-jarige Kipchoge is wereldrecordhouder met een tijd van 2 uur, 1 minuut en 39 seconden. Eerder liep hij op het Formule 1-circuit van Monza een tijd van 2 uur en 25 seconden, een recordpoging die niet erkend werd door de IAAF. Mocht Kipchoge vandaag geschiedenis schrijven, dan zal ook zijn INEOS 1:59 Challenge niet erkend worden door de internationale atletiekfederatie wegens die hazen. (TTV)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen