Kip overleefde 18 maanden zonder kop 01 september 2018

Rondlopen als een kip zonder kop, we doen het allemaal wel eens. Maar in 1945 deed een échte kip het. Op een boerderij in Fruita, Colorado waren Lloyd Olsen en zijn vrouw Clara zo'n veertig kippen aan het slachten. Steevast volgens dezelfde routine: Lloyd onthoofde ze met z'n bijl, Clara pluimde ze. Tot één kip niet tot bij Clara raakte. Lloyd had die wel onthoofd, maar plots rende de rest van de kip heel hard weg. Toen de boer die, euh, kip eindelijk kon vangen, zette hij ze in een kartonnen doos op de veranda. Om de ochtend nadien tot zijn ontsteltenis vast te stellen dat het lichaam nog altijd leefde.

