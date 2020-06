Exclusief voor abonnees King Connah zoekt matekes Onze opinie 06 juni 2020

Zouden Filip Watteeuw en Mathias De Clercq zich even hebben verslikt in hun koffie, toen ze lazen dat Conner Rousseau een verhuis naar Gent overweegt? Rudy Coddens is de rode nummer één in de Arteveldestad, bij gebrek aan beter. Een vriendelijke en degelijke man, zeker, maar geen gevaarlijke man. De verloren sp.a-kiezers zal Coddens niet terugwinnen. Hij is veilige concurrentie voor de groene kopman en de blauwe burgemeester. De sp.a-voorzitter is een ander paar mouwen.

