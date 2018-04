Kinesist sterft onder massagetafel 14 april 2018

Een Limburgse kinesist is gestikt onder z'n massagetafel. Wat er precies is misgelopen, is niet helemaal duidelijk. De 52-jarige Jos Verheijen uit Dilsen was vermoedelijk aan het sleutelen aan de tafel, toen die neerklapte op z'n borst. Daardoor kon de man onvoldoende ademhalen. De MUG probeerde de man bij aankomst nog te reanimeren - zonder succes. Het parket kwam ter plaatse. "Het is duidelijk dat er geen sprake is van kwaad opzet", aldus woordvoerder Pieter Strauven.

