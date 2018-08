Kinesist (46) sterft na klap tegen brugpijler 21 augustus 2018

00u00 0

Bij een zwaar verkeersongeval in het West-Vlaamse Loppem is gisterenmorgen een 46-jarige man om het leven gekomen. Kinesist Jurgen Delhaye uit Oostkamp reed rond 6.30 uur met zijn Mini Cooper langs de Steenbrugsestraat, toen hij ter hoogte van de snelwegbrug van de E40 de controle over zijn stuur verloor. De man ging van de weg af en knalde volgens de politie met hoge snelheid tegen een brugpijler. Voor de veertiger kon geen hulp meer baten. De oorzaak van het ongeval zal wellicht nooit volledig duidelijk worden. Het Brugse parket stelde geen deskundige aan omdat er geen derden bij betrokken waren. De overledene laat een vrouw en twee kinderen na. (SDVO)