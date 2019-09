Kinepolis zet voet aan wal in Verenigde Staten SWA

03 september 2019

05u00 0 De Krant De honderdste vestiging van Kinepolis staat in de Amerikaanse staat Michigan. Een grote overname vlak onder de grens met Canada leverde het Belgische bioscoopbedrijf veel applaus op.

Kinepolis mocht uitpakken met een grote overname in Michigan, vlak onder de grens met Canada. Financieel kan het de transactie van 137 miljoen euro makkelijk aan. In de eerste zes maanden van dit jaar vloeide er 25 miljoen euro meer het bedrijf binnen dan buiten.

In het verleden liet CEO Eddy Duquenne zich al ontvallen dat Kinepolis moeite heeft om snel genoeg zijn vrije cash geïnvesteerd te krijgen. Dat was één van de redenen om uit te breiden naar het buitenland. In het kleine België botst Kinepolis tegen de regelgever op, die niet wil dat één bedrijf te dominant wordt.

Omdat in 2017 de stap naar Canada al gezet werd, sluit deze nieuwe deal ook geografisch mooi aan bij het bestaande territorium van de Belgische multinational. Michigan grenst aan de grote meren in het noordoosten van de VS, en aan de overkant van het water ligt Ontario, een Canadese provincie waar Kinepolis al 10 vestigingen heeft.

10 nieuwe complexen

Er komen dus nog eens tien complexen bij na de deal, die Kinepolis in oktober wil afronden. De overnameprooi is MJR Digital Cinemas, een bedrijf dat al sinds 1980 wordt gerund door de oprichter. Die mag aan boord blijven na de transactie.

Belangrijk voor Kinepolis is dat MJR op 7 van zijn 10 locaties zelf het vastgoed bezit. Huurgeld betalen drukt op de winst per bezoeker, dé maatstaf voor het succes van de bioscoopuitbater. In eigen land puurt Kinepolis 6,87 euro brutowinst uit een gemiddelde filmbezoeker. In Canada, waar de overnameprooi Landmark geen eigen vastgoed bezit, was dat begin dit jaar 2,91 euro.

Dat cijfer is wel al verdubbeld sinds de overname in 2017, door snoepwinkels prominenter uit te spelen en mensen meer te laten betalen voor vertoningen in speciale uitvoeringen (zoals 3D of 4DX). De brutowinst per bezoeker in MJR-zalen ligt omgerekend op 2,6 euro. De verkoop van snoepgoed ligt er volgens KBC Securities nu al hoger dan het Kinepolis-gemiddelde.

Uitbreiden naar verschillende landen helpt ook de omzet stabiel te houden. Die is afhankelijk van bezoekersaantallen, en bezoekers komen vaker wanneer er blockbusters in de zalen zijn. Maar niet elke film werkt even goed in elk land. De typische Hollywood-actiefilms trekken hier veel volk - zeker als het over helden met superkrachten gaat - maar maken een nog veel groter verschil in Noord-Amerika. Een kwartaal met of zonder Avengers-film haal je zo uit de cijfers van Kinepolis.

In thuisland België zijn er zelfs al verschillen tussen Walen en Vlamingen. Horrorfilms scoren een pak beter onder de taalgrens. En Vlaamse klassiekers als 'F.C. De Kampioenen' of 'De buurtpolitie' overtreffen soms de kijkcijfers van Amerikaanse superhits. Maar met die films lok je geen volle zalen in de Verenigde Staten, Canada of Spanje.

Financiële analisten waren eensluidend lovend over de overname. Bij Degroof Petercam steeg het koersdoel over 12 maanden van 55 naar 60 euro. Verschillende analisten noemen de prijs die Kinepolis betaalt 'redelijk'.