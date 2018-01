Kinepolis zet extra veiligheidsmensen in voor 'Patser' 27 januari 2018

In de Antwerpse en Brusselse Kinepolis gelden er scherpere veiligheidsmaatregelen, na een incident woensdagavond tijdens de film 'Patser'. In de Antwerpse vestiging stak een bezoeker een bommetje af in de zaal, waarop ruzie ontstond met de andere bezoekers en de politie ter plaatse moest komen. Volgens Kinepolis waren de extra veiligheidsmensen hoe dan ook welkom, omdat de film van Adil El Arbi en Bilall Fallah het zo goed doet. Woensdag, op de eerste dag, werd de kaap van 10.000 kijkers al gerond.