Kinepolis opent extra bioscopen in Canada 02 februari 2018

Kinepolis opent twee nieuwe bioscoopcomplexen in Canada. De cinemagroep stak vorig jaar voor het eerst de oceaan over, met de overname van Landmark Cinemas Canada. Die deal werd in december volledig afgerond. Maar Kinepolis blijft niet stilzitten, en breidt zijn portefeuille er onmiddellijk uit met twee extra bioscopen. Het gaat om een complex met zeven zalen dat nog in aanbouw is in Saskatoon. De opening is voorzien voor juli. Daarnaast gaat de bioscoopgroep een samenwerking aan met twee Canadese vastgoedbedrijven, voor een biscoop met vijf zalen in Calgary. Die moet in de lente van volgend jaar de deuren openen. Met Landmark Cinemas rijfde Kinepolis al in één keer 43 Canadese bioscoopcomplexen binnen. Daarmee is het naar eigen zeggen de tweede grootste cinemagroep van het land.

