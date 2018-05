Kinepolis moet nog jaar extra wachten op soepeler beleid 03 mei 2018

Bioscoopgroep Kinepolis moet de opening van nieuwe bioscoopcomplexen in België niet langer voorleggen aan de Mededingingsautoriteit. Maar dat soepelere beleid gaat pas in vanaf 26 april 2020, zo heeft het Hof van Beroep in Brussel beslist. Aanvankelijk was 31 mei 2019 als ingangsdatum vooropgesteld door de Mededingingsautoriteit, maar die beslissing werd deels vernietigd door het Hof van Beroep. Dat heeft nu een nieuwe, grondig gemotiveerde beslissing genomen.

