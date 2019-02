Kindjes zwaar verbrand op school: "Hoe konden drie kleutertjes die kar omvertrekken?" Stéphanie Romans en Mathias Mariën

09 februari 2019

00u00 0 De Krant "Ik hoop heel hard dat het goedkomt", zegt de papa van één van de kindjes die gisteren verbrand raakten op school. "Anders ben ik heel boos op de school." De kindjes trokken een eetkar omver en kregen heet water en appelmoes over zich heen. Zijn zoon en een andere kleuter moesten met de helikopter naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.

Kort na de middag zaten de kindjes van de eerste kleuterklas met hun juf in de refter van d'Oefenschool in Blankenberge. In het lokaal stond een buffetkar met het middageten. Bakken met heet water hielden het eten warm.

Drie jongetjes uit de eerste kleuterklas speelden bij de kar en gingen hangen aan de stalen buizen waar de plateaus op moeten staan. De kar wankelde. De juf die achter het wagentje stond probeerde ze nog recht te houden. Het lukte niet. Het gloeiend hete water van de bain marie en het eten vielen over de kleutertjes.

