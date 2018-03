Kindjes met kanker krijgen hulp van Sofie Dumont 17 maart 2018

Chef-kok Sofie Dumont is gisteren voorgesteld als nieuwe ambassadrice van de Stichting tegen Kanker. Ze zal zich vooral inzetten bij acties rond gezonde voeding en kinderen. Dumont krijgt een vaste rubriek in de maandelijkse nieuwsbrief van de vzw, waarin ze telkens een gezond recept zal publiceren. "De Stichting tegen Kanker is een warm goed doel dat me nauw aan het hart ligt", zei Dumont. "Ik ben zelf mijn vader verloren aan een zeer agressieve kanker, en op dat moment voelde ik me heel hulpeloos. Een organisatie zoals de Stichting staat er dan om je op te vangen. Ik wil helpen en ondersteunen, als chef en als mama. Koken voor kinderen die in behandeling zijn, helpt om hen even alles te laten vergeten en kind te laten zijn."

