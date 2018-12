Kindjes gaan bomen planten. Hun mama's zullen blij geweest zijn 07 december 2018

In het West-Vlaamse Marke hebben de wasmachines gisteravond overuren gedraaid. 550 kinderen van alle scholen uit de gemeente plantten samen liefst 4.000 bomen in een nieuw stukje bos.... Alleen was het terrein één gigantische modderpoel. Schoenen, broeken, truien, jassen: werkelijk álles hing onder de modder. Afgelopen zaterdag was er ook al een plantactie in Aalbeke, een andere deelgemeente van Kortrijk. De schepen van Marke kon alle wassende mama's en papa's geruststellen: het was voor het goede doel. "Dankzij al die inzet wordt Kortrijk zes hectare bos rijker." (LPS)

