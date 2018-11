Kindje (1) kritiek nadat het door elkaar werd geschud 15 november 2018

00u00 0

De politie voert een onderzoek nadat afgelopen zondag een jongetje van amper één jaar oud uit Oostrozebeke in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd afgevoerd. De dokters stelden in de Sint-Jozefskliniek in Izegem vast dat het kindje levensgevaarlijk gewond raakte nadat het stevig door elkaar was geschud. Hij had ook letsels op het hoofd.