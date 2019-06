Exclusief voor abonnees Kinderrechten-commissaris naar Syrische kampen 12 juni 2019

Kinderrechtencommissaris Bernard De Vos is sinds enkele dagen in Syrië om er Belgische kinderen van Belgische ouders te ontmoeten. Ze zijn geboren in gebieden waar Islamitische Staat intussen verdreven is en verblijven in vluchtelingenkampen. Doel van de missie is om de (gezondheids)-toestand van de moeders en de kinderen in kaart te brengen. Op de lijst staan 75 kinderen, maar van 19 onder hen is niet duidelijk waar ze zijn. "De kinderen zijn ondervoed, lijden aan zware diarree", klinkt het. "Sommigen hebben chronische ziektes zoals astma of epilepsie. Ze hebben geen toegang tot medicijnen." Voor alle kinderen op de lijst staan familieleden in België klaar om ze terug te halen.

