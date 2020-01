Exclusief voor abonnees Kinderpornoproces: vader van slachtoffertje (12) getuigt 21 januari 2020

00u00 0

"Welke volwassen man lokt nu een onschuldig kind in de val?" Dat zegt de vader van één van de 38 geïdentificeerde slachtoffers in de grote kinderpornozaak waarin vanaf vrijdag drie Belgen, een Brit en een Nederlander terechtstaan. Zijn zoontje was 12 toen hij zich tijdens het chatten liet verleiden door een zekere 'Sophie'. Ze schreef dat ze 16 was en stuurde de jongen een foto van haar borsten. Daarop werd hij gepusht om zijn geslachtsdeel te tonen.

