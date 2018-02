Kinderopvang krijgt punten voor pedagogische aanpak 28 februari 2018

Vanaf 1 april 2018 krijgen kinderopvanginitiatieven in Vlaanderen scores voor hun pedagogische aanpak. Dat heeft Kind & Gezin bekendgemaakt in een brief. Het MeMoQ-project staat voor 'Meten en Monitoren van de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang'. Het bestaat uit instrumenten die moeten toelaten om de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang in Vlaanderen in kaart te brengen, te verbeteren en op te volgen. Die hangt onder meer af van het welbevinden, de educatieve en emotionele ondersteuning en de betrokkenheid van de kinderen. Op elk van die vlakken zal de zorginspectie de kinderopvanginitiatieven een score van 1 (onvoldoende) tot 4 (uitstekend) geven. Initiatieven die een 1 scoren, zullen begeleid en opgevolgd worden. Is er geen beterschap, dan riskeren ze een aanmaning.

