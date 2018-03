Kinderopvang gesloten na klachten over mishandeling 21 maart 2018

Kind & Gezin heeft in het West-Vlaamse Lichtervelde een kinderopvang gesloten nadat de politie een onderzoek is gestart naar mishandeling. Minstens twee ex-medewerkers zouden beeldmateriaal hebben van hoe de uitbaatster onder meer de kinderen sloeg, zonder warme kledij buiten in de regen zette en hun eten in de kelen propte. Chantal V., uitbaatster van 't Paddestoeltje, was niet bereikbaar voor commentaar, maar verwittigde gisterochtend zelf alle ouders dat de opvang gesloten bleef. "De vrouw is geschorst sinds we vernamen dat er klachten waren bij de politie", bevestigt Kind en Gezin. "We gaan op zoek naar een vervangster zolang het onderzoek loopt. Mogelijk kan de opvang woensdag (vandaag, red.) alweer open." (AHK)

