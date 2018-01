Kindermoordenaar ziet er plots helemaal anders uit 30 januari 2018

Of hij nu een goede indruk wil maken op de rechter of hij in de cel wel degelijk zijn imago van bad boy achter zich heeft gelaten: Jérémy Pierson (30) heeft in elk geval een indrukwekkende transformatie ondergaan. De man staat momenteel terecht voor het Luxemburgse hof van assisen voor de moord op de 14-jarige Béatrice Berlaimont. Op beelden van voor de feiten droeg hij steevast een hoody of baseballpet en had hij vaak een joint in z'n mond. Bij het samenstellen van de jury verscheen hij echter strak in het pak en met een bril.

