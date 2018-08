Kindermoordenaar Jos Brech aangehouden in Spanje 27 augustus 2018

Jos Brech (55), hoofdverdachte van de moord op de Nederlandse Nicky Verstappen (11), is gisternamiddag aangehouden in Spanje. De politie kwam hem op het spoor na een tip van een getuige. Die had de man herkend aan de hand van de foto's die afgelopen woensdag werden verspreid. Brech werd gevat in de omgeving van Barcelona. Hij zit vast in een Spaanse cel en zal op korte termijn worden uitgeleverd aan Nederland. "We got him! De familie van Nicky is enorm opgelucht", reageerde misdaadjournalist Peter R. De Vries, die de ouders en zus van de jongen bijstaat. "Er valt 25.000 kilo van hen af." (YDS)