Kindermisbruik kan straks niet meer verjaren: meerderheid wil termijn afschaffen Astrid Roelandt

26 september 2019

05u00 0 De Krant Kamerleden John Crombez (sp.a) en Valerie Van Peel (N-VA) dienen een wetsvoorstel in om de verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen te schrappen. In de vorige legislatuur was daar geen meerderheid voor in de Kamer. Intussen is die er wél, zo blijkt uit een rondvraag door deze krant.

De verjaringstermijn voor seksueel misbruik van minderjarigen is in 2012 al opgetrokken van 10 naar 15 jaar vanaf het moment dat het (jongste) slachtoffer meerderjarig wordt. Maar sp.a-voorzitter John Crombez wil dat kindermisbruik altijd strafbaar blijft, en krijgt daarbij de steun van N-VA-Kamerlid Valerie Van Peel. Nieuw is het voorstel niet: sp.a diende het tijdens de vorige legislatuur al eens in, maar toen was N-VA nog tegen, net als CD&V. Zij vonden dat slachtoffers tegen zichzelf beschermd moesten worden. De kans dat er na zo'n lange periode nog iets bewezen kan worden, is doorgaans klein.

Maar intussen zijn de geesten gerijpt. Ook CD&V zegt nu - bij monde van ontslagnemend justitieminister Koen Geens -bereid te zijn een wetswijziging te steunen die de verjaringstermijn verlengt of afschaft. Geens waarschuwt wel dat zo'n schrapping niet betekent dat elke zaak ook effectief behandeld kan worden. "Een proces moet namelijk altijd gevoerd worden binnen een 'redelijke termijn', en die termijn wordt bekeken in het licht van de feiten."

Ook Open Vld, Vlaams Belang en Groen scharen zich achter het principe, al benadrukt die laatste partij dat de maatregel deel moet uitmaken van een totaalpakket dat bijvoorbeeld ook de drempel om een aangifte te doen verlaagt. Nu er nog geen federale regering is, kan het parlement in principe snel werk maken van een afschaffing van de termijn - er is alleszins al een meerderheid voor.