Exclusief voor abonnees Kinderlokker met witte pruik vermoedelijk opgepakt 03 december 2019

Op sociale media gingen gisteren berichten rond dat de 'man met de witte pruik', die in Ronse tot twee keer geprobeerd heeft om een kind te ontvoeren, werd opgepakt. Volgens onze info werd de man opgemerkt in de buurt van de Elzeelsesteenweg. De politie doorzocht er het verlaten gebouw waar vroeger de doe-het-zelfzaak Gamma was gevestigd. Bij die actie zou een man met witte pruik zijn opgepakt.