Kinderen zijn vooral bezorgd over vakantieplannen 20 mei 2020

00u00 0

Vlaamse kinderen waren de afgelopen maand vooral bezorgd over gewijzigde vakantieplannen en geannuleerde feestjes door de coronacrisis. Dat blijkt uit een onderzoek van de UGent bij 667 jongeren tussen 9 en 13 jaar. Ze hebben vooral angst dat de zomervakantie in het water dreigt te vallen. Over school maken ze zich duidelijk minder zorgen. Of ze voor de zomer al dan niet terugkeren is voor de meesten geen hoofdbekommernis, al vrezen meisjes wel vaker dan jongens dat ze veel leerstof zullen missen. Om de verveling de afgelopen dagen tegen te gaan, gebruikten kinderen ook opvallend vaker dan anders media. "Ze proberen thuis ook een leuke sfeer te creëren en lief te zijn tegen de gezinsleden, zo blijkt nog uit de studie", zegt professor Communicatiewetenschappen Steffi De Jans. Tijdens corona hebben de kinderen vaker gesport en lasten ze ook meer pauzes in.

