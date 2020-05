Exclusief voor abonnees Kinderen zijn blij dat ze later naar bed mogen, maar missen vriendjes 22 mei 2020

Kinderen van 6 tot 12 jaar vinden het leuk dat ze vanwege de coronamaatregelen vaak later naar bed mogen en langer kunnen uitslapen, maar dat voordeel weegt niet op tegen het gemis van hun vriendjes. Dat blijkt uit de Grote Coronastudie, de wekelijkse bevraging door de UAntwerpen. Voor het eerst liet die ook kinderen aan het woord. Meer dan één op de drie kinderen vindt het fijn dat ze zich 's morgens minder moeten haasten. Opvallend is wel dat 7% geen leuke aspecten ziet aan deze periode. Onder de minder leuke kanten was er volgens de onderzoekers één absolute uitschieter: het niet kunnen spelen met vrienden en vriendinnen. Dat melden kinderen die een tuin (82%) of terras (76%) hebben vaker dan degenen zonder (66%). Kinderen die kleiner wonen, ervaren de lockdown wel negatiever. "Zij geven vaker aan zich niet gelukkig te voelen, ze rapporteren vaker ruzie en financiële problemen binnen het gezin", zegt onderzoeker Thomas Neyens.

