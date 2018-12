Kinderen zien Plop liever gaan dan komen: "Blijf van ons bos!" 17 december 2018

00u00 0

Studio 100 en kinderen: doorgaans is het een gouden combinatie. Maar in Mechelen zijn ze misschien wel fan van Plop en co., zijn park zien ze daar minder zitten. Studio 100 plant er een Plopsaqua-waterpretpark naast Technopolis, en buurtbewoners vrezen dat het lokale bos daardoor in het gedrang zal komen. Dus maakten kinderen een heleboel tekeningen, teksten en gedichten voor Studio 100-baas Hans Bourlon, gebundeld in de tentoonstelling 'Hey Hans'. "Studio 100 hoort niet alleen wonderlijke werelden te creëren voor kinderen, maar kan er ook voor zorgen dat ze in hun eigen omgeving kunnen spelen en ravotten in het groen", aldus de initiatiefnemers. Hans Bourlon wilde geen commentaar geven.

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN